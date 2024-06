Hurkacz odgonił demony, Polak z awansem do finału w Halle!

Hubert Hurkacz w piątek miał prawo do świętowania, bo wywalczył sobie siódme miejsce w rankingu ATP. Szybko musiał jednak odzyskać koncentrację, bo w sobotę czekała go piekielnie trudna walka o finał turnieju w Halle, a jego przeciwnikiem był Alexander Zverev .

Świetna dyspozycja Hurkacza i historyczny awans w rankingu

Hubert Hurkacz ma za sobą udane miesiące. Polski tenisista stale się rozwija, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach. W ostatnim czasie 27-latek dotarł do ćwierćfinału turnieju w Rzymie, gdzie silniejszy okazał się Tommy Paul. Później przyszedł czas na bardzo prestiżowe French Open. Tam Polakowi poszło już gorzej; zatrzymał się zaledwie na etapie 1/8 finału, a do tego jego przegrane starcie z Grigorem Dimitrowem było owiane skandalem. Wrocławianin postanowił kontynuować zmagania podczas turnieju rangi ATP 500. W Halle, jak dotąd, szedł jak burza, awansując do półfinału. Po drodze nie stracił nawet seta! Nieco gorzej poszło mu w rozgrywkach deblowych, ale ani on, ani Jannik Sinner są lepiej znani z solowych zmagań.