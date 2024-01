Hurkacz o włos od katastrofy. To byłby koniec, od razu ruszył z przeprosinami

Sytuacja ta miała miejsce w siódmym gemie trzeciego, czyli decydującego seta pojedynku finałowego United Cup , w którym Hubert Hurkacz rywalizuje z Alexandrem Zverevem . Pojedynek zaczął wymykać się Polakowi spod kontroli i właśnie wtedy miało dość do pierwszego przełamania na jego niekorzyść.

O mały włos. Hurkacz prawie trafił rakietą w chłopca do podawania piłek

Wrocławianin przegrał bardzo ważną piłkę poprzedzającą break point Zvereva. Hurkacz nie dopadł do piłki i będąc na wykroku, odruchowo rzucił swoją rakietą w kierunku band. Ta omal nie uderzyła w chłopca do podawania piłek. Gdyby w niego trafił, mógłby zostać zdyskwalifikowany i już w tym momencie zaprzepaściłby swoje szanse na zwycięstwo w tym arcyważnym meczu z Niemcem. Mimo że nie doszło do najgorszego, Polak od razu ruszył z przeprosinami w kierunku chłopca.