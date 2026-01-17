Hubert Hurkacz od lat pozostaje jedną z największych gwiazd polskiego tenisa. Wrocławianin na stałe zadomowił się w światowej czołówce, wygrywał turnieje rangi ATP, pokonywał największe nazwiska i w 2021 roku dotarł do półfinału Wimbledonu, co do dziś jest jego najlepszym wynikiem w turniejach Wielkiego Szlema. Ceniony jest nie tylko za potężny serwis i solidność techniczną, ale też za spokój, którym imponuje w najbardziej wymagających momentach.

Ostatnie miesiące były jednak dla Polaka wyjątkowo trudne. Problemy zdrowotne i operacja kolana zmusiły go do długiej przerwy od rywalizacji, która trwała blisko siedem miesięcy. Taki czas poza kortem to ogromne wyzwanie nie tylko fizyczne, ale również mentalne. Rehabilitacja, brak meczowego rytmu i niepewność związana z powrotem do formy sprawiły, że wokół jego przyszłości pojawiało się wiele pytań.

Odpowiedź przyszła wraz z powrotem na kort. Hurkacz podczas rozgrywek United Cup udowodnił, że potrafi wracać na najwyższy poziom, prezentując dojrzały tenis i dużą odporność psychiczną. Jego gra pokazała, że przerwa nie odebrała mu ani jakości, ani wiary w swoje możliwości, a sam zawodnik po raz kolejny potwierdził, że należy do grona najbardziej stabilnych tenisistów swojego pokolenia.

Hubert Hurkacz: Nie spodziewałem się, że wrócę do gry w takim stylu Polsat Sport

Hubert Hurkacz ogłasza ws. religii i wiary. "Myślę, że karma wraca"

Mimo dużej popularności Hubert Hurkacz bardzo rzadko mówi publicznie o swoim życiu prywatnym. Stroni od tematów pozasportowych i konsekwentnie oddziela karierę zawodową od osobistych przekonań. Kilka lat temu zrobił jednak wyjątek, odpowiadając w rozmowie z dziennikarzem "Rzeczpospolitej" Michałem Kołodziejczakiem na pytanie dotyczące wiary.

Zapytany wprost, czy jest osobą wierzącą, początkowo dopytywał, o co dokładnie chodzi. Gdy rozmowa zeszła na wiarę w Boga, odpowiedział szczerze. "Raczej nie. Wierzę w pozytywną energię, w to, że warto robić dobre rzeczy. Wierzę w dobro. Jeśli chodzi o siłę wyższą, jestem osobą otwartą na poglądy innych ludzi, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby postępować w zgodzie z sobą. Myślę, że karma wraca, że powinniśmy się zachowywać tak, jak chcielibyśmy, aby inni postępowali z nami" - przyznał tenisista.

Hubert Hurkacz Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Hubert Hurkacz IZHAR KHAN AFP

Hubert Hurkacz DAVID GRAY / AFP AFP