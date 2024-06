Hurkacz nie miał łatwej przeprawy, ale w Halle pomogli mu szczególni kibice

"Wygraliśmy dziś debla z Jannikiem Sinnerem. Fajnie też było zobaczyć na trybunach finalistów Hubi Cup do 12 lat. Super było zobaczyć się z dzieciakami, fajnie dopingowały nas. Mam nadzieję, że im się również podobało i to da im trochę motywacji do gry, do radości z tenisa. Tak że bardzo się cieszę, że były i również dziękuję wszystkim za niesamowite wsparcie" - wyznał na gorąco wrocławianin.