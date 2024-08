Hurkacz nagle przerwał mecz. Zszedł z kortu i milczał. Teraz ogłasza decyzję

Fani Huberta Hurkacza tłumili w sobie niepokój od sobotniej nocy. Polak nie dokończył meczu w ćwierćfinale ATP 1000 w Cincinnati. Skreczował po pierwszym secie i... otworzył pole do narastających spekulacji. Co teraz z US Open? Czy to znowu problemy z niedawno operowanym kolanem? Na to drugie pytanie - w niezliczonych domysłach - najczęściej padała odpowiedź twierdząca. Tymczasem w poniedziałkowe popołudnie głos zabrał nareszcie sam zainteresowany.