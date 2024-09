Hurkacz nagle ogłosił przed meczem. O jego słowach będzie głośno, jasna deklaracja

Hubert Hurkacz nie będzie miło wspominał ostatnich kilku miesięcy . Polak narzekał ostatnio na sporego pecha i zamiast skupiać się w stu procentach na walce z rywalami, musiał uważać na swoje zdrowie. Problemy rozpoczęły się od Wimbledonu. Koszmarnie dla naszego rodaka zakończył się pojedynek rozgrywany w ramach drugiej rundy przeciwko Arthurowi Filsowi . Po jednej z akcji "Hubi" nabawił się poważnej kontuzji. Następnie sportowiec rozpoczął błyskawiczną rehabilitację, by zdążyć na igrzyska olimpijskie. Walka z czasem okazała się przegrana.

"Podjęliśmy decyzję z teamem, że nie jestem w stanie zagrać w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Była to bardzo trudna decyzja, ponieważ marzyłem o tym, by reprezentować Polskę na igrzyskach i móc zdobyć medal dla reprezentacji, ale niestety, zdrowie mi w tym roku na to nie pozwoli. Oczywiście, będę oglądał i trzymał kciuki za wszystkich reprezentantów i będę śledził ich poczynania" - mówił w smutnym filmie opublikowanym w jego mediach społecznościowych.