Hurkacz nadał poruszający komunikat, tuż po zwycięstwie w Rzymie. Nie wahał się

Choć nie bez problemów, Hubert Hurkacz wygrał w 1/32 finału WTA Rzym z Pedro Martinezem w dwóch setach. W drugim udało mu się wyjść z opresji i ze stanu 0:3 doprowadzić do wygranej 7:5. Tuż po zakończeniu rywalizacji z Hiszpanem 28-latek zwrócił się bezpośrednio do kibiców. Hurkacz nie ukrywał, że ci w trudnym momencie zapewnili mu niesamowite wsparcie, za co jest wdzięczny.