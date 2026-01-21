Polscy kibice od kilku dni śledzą poczynania naszych reprezentantów w Australian Open 2026. Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie zmierzył się z Zizou Bergsem. Belg wygrał pierwszego seta, ale trzy kolejne na swoim koncie zapisał Hurkacz i to on awansował do kolejnej rundy, triumfując ostatecznie 6:7(6), 7:6(6), 6:3, 6:3.

"Cieszę się bardzo z dzisiejszego zwycięstwa. Nie był to łatwy mecz. Zizou to dobry zawodnik. W pierwszych dwóch setach nie grałem najlepszego tenisa, nie mogłem znaleźć rytmu. Cieszę się, że wygrałem drugiego seta i złapałem rytm. Lepiej zacząłem grać z końca kortu i bardzo się cieszę z wygranej" - opowiadał zadowolony Wrocławianin.

Świetny początek sezonu w wykonaniu Hurkacza. Choć bywało nawet lepiej!

Wygrana z Bergsem była piątym zwycięstwem Hurkacza w szóstym spotkaniu 2026 roku. Wcześniej Polak wygrał 4 z 5 meczów w United Cup w Sydney, pokonując Alexandra Zvereva, Tallona Griekspoora, Taylora Fritza i Stana Wawrinkę. Polak przegrał tylko z Alexem de Minaurem.

Kibice i eksperci są pod wrażeniem tak dobrego startu sezonu w wykonaniu Hurkacza. Tym bardziej, że wrócił on po siedmiomiesięcznej przerwie spowodowanej operacją, a następnie żmudną rehabilitacją.

Wygrana w 5 z 6 meczów na starcie sezonu to świetny wynik, ale okazuje się, że Hurkacz w przeszłości miewał lepsze początki, co wydaje się wręcz nieprawdopodobne.

Hurkacz w profesjonalnych turniejach tenisowych zaczął brać udział w 2015 roku. Miał wówczas 18 lat i wielkie marzenia o podboju świata. Już jako junior wykazywał spore umiejętności, które wielokrotnie pokazał w meczach przeciwko najlepszym zawodnikom na świecie. W końcu jeszcze blisko dwa lata temu był na 6. miejscu w rankingu ATP.

Sprawdziliśmy, jak Wrocławianin rozpoczynał każdy ze swoich profesjonalnych sezonów. Okazuje się, że Hurkacz aż dwukrotnie w swojej karierze wygrał sześć swoich pierwszych meczów w roku kalendarzowym. Miało to miejsce w 2020 i 2021 roku.

Początek 2020 roku Hurkacz miał wręcz piorunujący. W ATP Cup pokonał Diego Schwartzmana, Bornę Coricia i Dominika Thiema. Później przeniósł się na turniej w Adelajdzie, gdzie z kwitkiem odprawiał kolejno: Lorenzo Sonego, Mikaela Ymera i Feliciano Lopeza. Dopiero w półfinale musiał uznać wyższość Benoite'a Paire.

Polak po dobrym starcie jechał z wielkimi nadziejami na Australian Open. W 1. rundzie po pięciosetowej batalii z Dennisem Novakiem cieszył się z awansu. Tyle, że w 2. rundzie zatrzymał go nieoczekiwanie John Millman, który triumfował 6:4, 7:5, 6:3.

Podobny początek sezonu Hurkacz zanotował w 2021 roku. Polak wygrał turniej w Delray Beach. Pokonał wówczas Daniela Elahi Galana, Roberto Quiroz, Christiana Harrisona, a w wielkim finale Sebastiana Cordę. Następnie wziął udział Great Ocean Road Open, gdzie pokonał Mikaela Torpegaarda i Pablo Cuevasa. Świetną passę zatrzymał Stefano Travaglia.

Później przyszedł czas na Australian Open, gdzie Hurkacz przegrał już na inaugurację. W pięciu setach lepszy był Ymer. Tamta porażka była sporym zawodem.

Niespodziewane porażki Hurkacza. Druga runda pułapką

Zresztą Hurkacz tych porażek w pierwszych rundach wielkoszlemowych turniejów miał całkiem sporo. Aż ośmiokrotnie (w 28 startach) odpadał już w pierwszym spotkaniu, co daje blisko 30 procent. W Melbourne pierwszą przeszkodę (Bergsa) ma już na szczęście za sobą. Niestety jeszcze gorzej było w drugich rundach. W 11 z 27 turniejów wielkoszlemowych (40% podejść) Hurkacz odpadał właśnie na tym etapie, co można uznać za sporą pułapkę.

Miejmy nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Tym bardziej, że Polak jest zdecydowanym faworytem bukmacherów w starciu z Amerykaninem Quinnem, który nieoczekiwanie pokonał w Melbourne Griekspoora.

Tak Hurkacz rozpoczynał sezony w swojej karierze:

2015 - 1/6

2016 - 2/6

2017 - 2/6

2018 - 3/6

2019 - 5/6

2020 - 6/6

2021 - 6/6

2022 - 4/6

2023 - 4/6

2024 - 4/6

2025 - 4/6

2026 - 5/6

W czwartek (22 czerwca) przed Polakiem 28 podejście do drugiej rundy turnieju wielkoszlemowego. Relację tekstową "na żywo" z meczu Hurkacz - Quinn będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport. Początek około godz. 2:30.

Hubert Hurkacz LILLIAN SUWANRUMPHA AFP

Hubert Hurkacz NICOLAS ECONOMOU East News

Hubert Hurkacz Rex Features/East News East News

„Pragnę pokoju” – Sabalenka odpowiada na słowa Oliynykovej © 2026 Associated Press