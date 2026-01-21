Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hurkacz na świetnym kursie. Tak dobrze dawno nie było. Ale jest jedna pułapka

Hubert Hurkacz ma za sobą udaną inaugurację Australian Open 2026. Polak pokonał Zizou Bergsa i zameldował się w kolejnej rundzie. Teraz jego przeciwnikiem będzie Ethan Quinn. Polak ma bardzo dobry początek sezonu, ale okazuje się, że w przeszłości miewał nawet lepsze. Przed meczem drugiej rundy turnieju wielkoszlemowego jest zasadniczo jedna pułapką, w którą Hurkacz wpadł już kilka razy.

Sportowiec w pomarańczowej koszulce gestykuluje, przykładając palec do skroni na tle widowni, skupiony wyraz twarzy oraz dynamiczna postawa wskazują na powagę chwili podczas rozgrywki sportowej.
Hubert Hurkacz bardzo dobrze rozpoczął rok. Przed nim ważny mecz w 2. rundzie Australian OpenShi TangGetty Images

Polscy kibice od kilku dni śledzą poczynania naszych reprezentantów w Australian Open 2026. Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie zmierzył się z Zizou Bergsem. Belg wygrał pierwszego seta, ale trzy kolejne na swoim koncie zapisał Hurkacz i to on awansował do kolejnej rundy, triumfując ostatecznie 6:7(6), 7:6(6), 6:3, 6:3.

"Cieszę się bardzo z dzisiejszego zwycięstwa. Nie był to łatwy mecz. Zizou to dobry zawodnik. W pierwszych dwóch setach nie grałem najlepszego tenisa, nie mogłem znaleźć rytmu. Cieszę się, że wygrałem drugiego seta i złapałem rytm. Lepiej zacząłem grać z końca kortu i bardzo się cieszę z wygranej" - opowiadał zadowolony Wrocławianin.

    Świetny początek sezonu w wykonaniu Hurkacza. Choć bywało nawet lepiej!

    Wygrana z Bergsem była piątym zwycięstwem Hurkacza w szóstym spotkaniu 2026 roku. Wcześniej Polak wygrał 4 z 5 meczów w United Cup w Sydney, pokonując Alexandra Zvereva, Tallona Griekspoora, Taylora Fritza i Stana Wawrinkę. Polak przegrał tylko z Alexem de Minaurem.

    Kibice i eksperci są pod wrażeniem tak dobrego startu sezonu w wykonaniu Hurkacza. Tym bardziej, że wrócił on po siedmiomiesięcznej przerwie spowodowanej operacją, a następnie żmudną rehabilitacją.

    Wygrana w 5 z 6 meczów na starcie sezonu to świetny wynik, ale okazuje się, że Hurkacz w przeszłości miewał lepsze początki, co wydaje się wręcz nieprawdopodobne.

    Hurkacz w profesjonalnych turniejach tenisowych zaczął brać udział w 2015 roku. Miał wówczas 18 lat i wielkie marzenia o podboju świata. Już jako junior wykazywał spore umiejętności, które wielokrotnie pokazał w meczach przeciwko najlepszym zawodnikom na świecie. W końcu jeszcze blisko dwa lata temu był na 6. miejscu w rankingu ATP.

    Sprawdziliśmy, jak Wrocławianin rozpoczynał każdy ze swoich profesjonalnych sezonów. Okazuje się, że Hurkacz aż dwukrotnie w swojej karierze wygrał sześć swoich pierwszych meczów w roku kalendarzowym. Miało to miejsce w 2020 i 2021 roku.

    Początek 2020 roku Hurkacz miał wręcz piorunujący. W ATP Cup pokonał Diego Schwartzmana, Bornę Coricia i Dominika Thiema. Później przeniósł się na turniej w Adelajdzie, gdzie z kwitkiem odprawiał kolejno: Lorenzo Sonego, Mikaela Ymera i Feliciano Lopeza. Dopiero w półfinale musiał uznać wyższość Benoite'a Paire.

    Polak po dobrym starcie jechał z wielkimi nadziejami na Australian Open. W 1. rundzie po pięciosetowej batalii z Dennisem Novakiem cieszył się z awansu. Tyle, że w 2. rundzie zatrzymał go nieoczekiwanie John Millman, który triumfował 6:4, 7:5, 6:3.

    Podobny początek sezonu Hurkacz zanotował w 2021 roku. Polak wygrał turniej w Delray Beach. Pokonał wówczas Daniela Elahi Galana, Roberto Quiroz, Christiana Harrisona, a w wielkim finale Sebastiana Cordę. Następnie wziął udział Great Ocean Road Open, gdzie pokonał Mikaela Torpegaarda i Pablo Cuevasa. Świetną passę zatrzymał Stefano Travaglia.

    Później przyszedł czas na Australian Open, gdzie Hurkacz przegrał już na inaugurację. W pięciu setach lepszy był Ymer. Tamta porażka była sporym zawodem.

    Niespodziewane porażki Hurkacza. Druga runda pułapką

    Zresztą Hurkacz tych porażek w pierwszych rundach wielkoszlemowych turniejów miał całkiem sporo. Aż ośmiokrotnie (w 28 startach) odpadał już w pierwszym spotkaniu, co daje blisko 30 procent. W Melbourne pierwszą przeszkodę (Bergsa) ma już na szczęście za sobą. Niestety jeszcze gorzej było w drugich rundach. W 11 z 27 turniejów wielkoszlemowych (40% podejść) Hurkacz odpadał właśnie na tym etapie, co można uznać za sporą pułapkę.

    Miejmy nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Tym bardziej, że Polak jest zdecydowanym faworytem bukmacherów w starciu z Amerykaninem Quinnem, który nieoczekiwanie pokonał w Melbourne Griekspoora.

    Tak Hurkacz rozpoczynał sezony w swojej karierze:

    • 2015 - 1/6
    • 2016 - 2/6
    • 2017 - 2/6
    • 2018 - 3/6
    • 2019 - 5/6
    • 2020 - 6/6
    • 2021 - 6/6
    • 2022 - 4/6
    • 2023 - 4/6
    • 2024 - 4/6
    • 2025 - 4/6
    • 2026 - 5/6

    W czwartek (22 czerwca) przed Polakiem 28 podejście do drugiej rundy turnieju wielkoszlemowego. Relację tekstową "na żywo" z meczu Hurkacz - Quinn będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport. Początek około godz. 2:30.

