Hubert Hurkacz nie zagra już w deblu. Jego partner doznał kontuzji

Hubert Hurkacz w trzeciej rundzie singla. Jego mecz - już w poniedziałek!

Hurkaczowi pozostaje więc jeszcze występ w singlu - tam jest już w trzeciej rundzie. Polak w nocy pokonał bowiem bez większych problemów Australijczyka Alexeia Popyrina 6:3, 6:3, a samo spotkanie trwało zaledwie 73 minuty. Kolejnym rywalem wrocławianina będzie w poniedziałek Amerykanin Tommy Paul, tenisista rozstawiony w Indian Wells z numerem 17. Do tej pory mierzyli się trzykrotnie i zawsze lepszy był Polak. Jeśli Hurkacz wygra to starcie, to o ćwierćfinał powalczy z lepszym z pary Felix Auger-Aliassime (nr 8) - Francisco Cerundolo (nr 27). Polak ma realne szanse na to, by po turnieju w Indian Wells zajmować najwyższe miejsce w rankingu ATP w swojej karierze - do tej pory byłą to dziewiąta pozycja. Po części jest to związane z absencją w kolejnym turnieju Rafaela Nadala, który po 18 latach wypadnie z czołowej dziesiątki najlepszych tenisistów świata.