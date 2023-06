Już w pierwszym gemie serwisowym Martona Fucsovicsa doszło do break pointu, który jednak został ostatecznie obroniony. Był to jednak zwiastun kluczowego przełamania, które nastąpiło kilka minut później. Frances Tiafoe wyszedł dzięki temu na prowadzenie 3:1 i kontrolował wydarzenia na korcie do samego końca seta. Węgier nie dostał od niego choćby jednej szansy na odłamanie, nie było nawet równowagi.