Hurkacz kontra Majchrzak w ATP Dubaj. Dwa warunki. Pogromca Sinnera w tle

Singlowe zmagania w ramach tegorocznego turnieju ATP 500 w Dubaju będą stały pod znakiem polskich emocji. A to dlatego, że w głównej drabince mamy aż dwóch naszych reprezentantów: Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Pierwszy z nich dotarł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich po nieudanym sezonie halowym w Europie. Wrocławianin odpadał w premierowej fazie zarówno w Montpellier, jak i Rotterdamie.

We Francji niespodziewanie uległ Martinowi Dammowi. Szansa na przełamanie pojawiła się w trakcie holenderskiej imprezy. 29-latek prowadził 5:4 w drugiej partii i serwował po zwycięstwo w meczu z Aleksandrem Bublikiem. Wtedy Hurkacz zanotował jednak fatalny gem, popełnił mnóstwo podwójnych błędów serwisowych. Nastąpił zwrot akcji i ostatecznie to reprezentant Kazachstanu cieszył się ze zwycięstwa po trzysetowej batalii.

Z kolei Majchrzaka zobaczyliśmy w akcji w tym tygodniu, podczas turnieju ATP 500 w Dosze. Kamil wygrał pierwszego seta z Arthurem Filsem po tie-breaku, ale kolejne dwa wpadły na konto rywala. Francuz tak się rozpędził, że zagra dzisiaj o tytuł z Carlosem Alcarazem. Polak pozostaje póki co jedynym tenisistą, który "urwał" 21-latkowi partię w stolicy Kataru.

ATP Dubaj: Rozlosowano główną drabinkę

Teraz obaj nasi reprezentanci wystąpią w Dubaju. Tuż po godz. 10:00 czasu polskiego przeprowadzono ceremonię losowania drabinki. I niewiele zabrakło, by Hurkacz i Majchrzak trafili na siebie już w pierwszej rundzie. Mimo to wciąż istnieje szansa na ich pierwszy bezpośredni pojedynek na poziomie ATP, bowiem znajdują się na kolizyjnym kursie w drugiej fazie.

Droga do wspólnej potyczki nie będzie jednak łatwa. Hubert trafił na "dzień dobry" na rozstawionego z "6" Jakuba Mensika, który dwa dni temu sensacyjnie pokonał Jannika Sinnera. Z kolei Kamil rozpocznie zmagania pod meczu z Alexeiem Popyrinem, który w 2024 roku wygrał tysięcznika w Montrealu. Polaków czekają zatem wymagające spotkania, gdzie to raczej przeciwnicy wystąpią w roli faworytów.

Mimo braku Carlosa Alcaraza, Jannika Sinnera, Novaka Djokovicia czy Alexandra Zvereva, w turnieju nie zabraknie dużych nazwisk. Najwyżej rozstawionym tenisistą jest Felix Auger-Aliassime. Poza tym w drabince znajdują się m.in. Aleksander Bublik, Daniił Miedwiediew, Jack Draper, Andriej Rublow czy kończący w tym sezonie karierę Stan Wawrinka. Główne rozgrywki w Dubaju zostaną rozegrane w dniach 23-28.02. Transmisje na sportowych antenach Polsatu.

