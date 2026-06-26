Hurkacz już po meczu. 6:0 z półfinalistą Roland Garros. Przesądził 3. set

W piątek o godz. 11:00 czasu polskiego odbyła się ceremonia losowania drabinki Wimbledonu. Najpierw przeprowadzono procedurę dla zmagań w singlu kobiet. Po kilkudziesięciu minutach poznaliśmy pary pierwszej rundy u panów. Nasi reprezentanci trafili na wymagających przeciwników.

Kamil Majchrzak zmierzy się we wtorek z Alejandro Tabilo. Będzie próbował poszukać rewanżu za Roland Garros, kiedy to również zagrali ze sobą w premierowej fazie turnieju. Z kolei Huberta Hurkacza czeka w poniedziałek pojedynek z Casperem Ruudem. W przeszłości Norweg nie przepadał za grą na trawie, ale z pewnością nie można go lekceważyć.

Wrocławianin chce jak najlepiej przygotować się do Wimbledonu, dlatego też wziął udział w pokazowych rozgrywkach The Boodles Tennis. Zmagania odbywają się w Stoke Park, na obrzeżach Londynu. 29-latek rozegrał swój pierwszy pojedynek w środę. Wówczas zmierzył się z Sebastianem Baezem. Argentyńczyk postawił się Hurkaczowi w premierowej odsłonie, ale w drugiej dominował już Hubert. Ostatecznie nasz reprezentant zwyciężył 7:5, 6:1.

Hubert Hurkacz rozegrał mecz z Jakubem Mensikiem

Niespełna dobę później Wrocławianin powrócił na obiekt w Stoke Park. Wczoraj, o godz. 15:30 czasu polskiego, czekała go rywalizacja z półfinalistą Roland Garros 2026 - Jakubem Mensikiem. Jak informują organizatorzy The Boodles Tennis, panowie stoczyli batalię pełną zwrotów akcji. W pierwszej partii Czech triumfował po tie-breaku. Druga odsłona toczyła się bez historii, Hurkacz zgarnął ją bez straty gema. Przy stanie 1-1 w setach rozegrano super tie-break. Wyrównana walka zakończyła się zwycięstwem zawodnika południowych sąsiadów. Mensik wygrał spotkanie 7:6(6), 0:6, 11-9.

Rozwiń

Na stronie pokazowej imprezy pojawiła się krótka wypowiedź Huberta po tym starciu. "Serwis pomaga mojej grze na trawie. Ogólnie uwielbiam grać na tej nawierzchni. Zobaczymy, co się wydarzy podczas Wimbledonu" - przekazał Wrocławianin. Chociaż w piątek Hurkacz nie ma już zaplanowanego spotkania w Stoke Park, to organizatorzy i tak przewidzieli polski mecz w ramach dzisiejszej rywalizacji. Wczoraj, tuż przed północą, okazało się, że do akcji wkroczą Maja Chwalińska i Magda Linette. Starcie z udziałem naszych reprezentantek rozpocznie się nie przed godz. 18:00 czasu polskiego.

Hubert Hurkacz Rick Rycroft East News

Maja Chwalińska Foto Olimpik AFP

Magda Linette Martin Keep AFP





Tomasz Lorek: Jeśli Hubert Hurkacz ma wygrać jakiegoś Szlema, to takim miejscem jest Wimbledon Polsat Sport