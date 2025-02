Hurkacz jeszcze nie zagrał z Alcarazem, ale już może się cieszyć. Oto nagroda

Hubert Hurkacz zakończył ćwierćfinałowy mecz turnieju ATP 500 w Rotterdamie z Andriejem Rublowem kilkanaście minut przed północą. Wynika to z układania aż dwóch meczów w sesji wieczornej, zaczynającej się o godzinie 19:30. Kto jednak został przed ekranem do późna w piątkowy wieczór, ten pewnie nie żałuje. Polak odwrócił losy meczu mimo przegranego pierwszego seta (w tie-breaku prowadził już 5-2 z podwójnym breakiem, ale przegrał kolejnych pięć piłek).

Hubert Hurkacz wróci do TOP20 rankingu ATP. Już w poniedziałek

Nawet jeśli znowu nie pokona "Carlitosa", to ważną "nagrodę" i tak już ma. Nasz rodak obecnie jest na 21. pozycji w światowym zestawieniu. Wygrana z zawodnikiem urodzonym w Moskwie zapewniła mu powrót do drugiej dziesiątki. Wyprzedzi Karena Chaczanowa. W poniedziałek 3 lutego miał 2205 punktów, teraz już jest pewny co najmniej 2305, co da mu 20. pozycję (Chaczanowowi odpadnie 100 pkt). Jeśli Polak wygra z Alcarazem, będzie miał gwarantowaną 19. lokatę (2435 pkt), przeskoczy Arthura Filsa. Jeśli zwycięży w całym turnieju, przy jego nazwisku będzie widnieć 2605 oczek i 18. lokata, w takim scenariuszu wyprzedziłby Amerykanina Francesa Tiafoe.