Hurkacz jest dziewiąty w historii. Wielki wyczyn, Polak wśród ikon tenisa

W czwartek pokonał Francisco Cerundolo 6:4, 6:3 w 1/8 finału turnieju ATP 1000 w Paryżu. Przeciwko Argentyńczykowi posłał osiem asów serwisowych, czym zapisał się w historii jako dziewiąty tenisista w erze open (trwającej od 1968 roku), który w danym sezonie uzbierał ich co najmniej tysiąc .

Hubert Hurkacz wśród gwiazd. To już 1000 asów serwisowych w sezonie 2023

Pierwszym z nich był jeszcze w 1993 r. legendarny Pete Sampras . Później do tej listy "dopisali się" Goran Ivanisević (rekord wszech czasów, 1477 asów w sezonie 1996), Ivo Karlović, John Isner, Reilly Opelka, Andy Roddick, Milos Raonic i Kevin Anderson.

Silne pierwsze podanie przydaje się zwłaszcza na kortach Wimbledonu. Nie jest przypadkiem, że to tam "Hubi" ma najlepszy bilans ze wszystkich turniejów wielkoszlemowych (10-5 przy 5-5 w AO, 6-6 w RG i 5-6 w US Open). W lipcu odpadł ze swojej ulubionej imprezy po meczu przeciwko Novakovi Djokoviciowi, jednak wysłał na stronę Serba aż 33 asów. Siedmiokrotny mistrz The Championships był wtedy po wrażeniem.