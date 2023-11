Hurkacz jednak pewny awansu, czekał całe pół roku. Jednego może żałować

Nazwisko Huberta Hurkacza po raz pierwszy pojawiło się na liście dziesięciu najlepszych tenisistów świata niemal dokładnie dwa lata temu, w mocno zwariowanym sezonie 2021.

We wrześniu Polak wygrał turniej we francuskim mieście Metz, później w USA w ćwierćfinale Mastersa w Indian Wells zatrzymał go po raz pierwszy Gregor Dimitrow. Bułgar, z którym w piątek Polak zmierzył się także w stolicy Francji. Wtedy Dimitrow wygrał pierwsze z ich czterech starć, wrocławianin awansował jednak na 10. pozycję w rankingu.

Rankingi "na żywo" pokazują coś innego. Hurkacz wróci do TOP 10, ale... jeszcze nie teraz

Rok temu sytuacja była podobna - Hurkacz balansował na pograniczu końca pierwszej i początku drugiej dziesiątki, tuż przed Mastersem w Paryżu wskoczył na to 10. miejsce. Stracił je w Australii, zdobył mało punktów w United Cup.

W marcu tego roku, w Miami, znów grał jako dziewiąty zawodnik świata - wszystko wskazuje na to, że w rankingu z 13 listopada wyrówna swój osobisty rekord. Dlaczego właśnie wtedy, a nie już w najbliższy poniedziałek, skoro tak pokazują niektóre prowadzone "na żywo" rankingi?

Do zmagań w Bercy Polak przystępował jako 11. zawodnik rankingu ATP - i na tej pozycji prawdopodobnie pozostanie także po turnieju w Paryżu. Porażka Karena Chaczanowa z Stefanosem Tsitsipasem oznacza bowiem, że Rosjanin już na pewno Polaka nie wyprzedzi - musiał bowiem wygrać cały turniej.

Hubert Hurkacz / EPA/TERESA SUAREZ / PAP/EPA

Szansę na to wciąż ma Alex De Minaur - też musiałby jednak w Bercy triumfować. Pozostanie więc co najwyżej status quo, ale już za tydzień punkty w rankingu za zeszłoroczny ATP Finals stracą: Casper Ruud (aż 800 za finał) i Taylor Fritz (400). I obaj spadną za Polaka, bo oni też wycofali się z turniejów we Francji i Bułgarii.

Terminarz inny niż dotąd. Turniej w Bercy przeważnie był "tym ostatnim"

W zeszłym roku te punkty "kasowały" się razem z wynikami z Matersa w Paryżu, w tym - stanie się to o tydzień później. Dojdzie bowiem do wyjątku, który praktycznie nie miał miejsca w ostatniej dekadzie. Turniej w stolicy Francji zazwyczaj był tym ostatnim przed finałami sezonu (ATP i NextGen), teraz zaś po nim są jeszcze, zupełnie niepotrzebnie, rywalizacje ATP 250 w Sofii i Metz. A punkty z ATP Finals, zgodnie z regulaminem, znikają po zakończeniu ostatniego turnieju w obecnym sezonie, a nie po 52 tygodniach.

To zaś oznacza jedno - Hubert Hurkacz wróci do TOP 10 i w najlepszej dziesiątce zakończy sezon. I to już po raz trzeci z rzędu!

Hubert Hurkacz /

Hubert Hurkacz /

Hubert Hurkacz / MARIJAN MURAT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP