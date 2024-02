Hurkacz długo na to czekał. Po zwycięstwie ogłosił radosną nowinę. "Udało się"

W pierwszym spotkaniu na dubajskiej ziemi Hurkacz miał spore problemy w rywalizacji z Janem-Lennardem Struffem. Niemiec okazał się minimalnie gorszy i przegrał z Polakiem po zaciętym tie-breaku, ósmym już z rzędu dla "Hubiego". Na całe szczęście tym razem los się do niego uśmiechnął i to on uzyskał awans do kolejnej rundy.

