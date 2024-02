Hubertowi Hurkaczowi puściły nerwy. Kamery wszystko zarejestrowały [WIDEO]

Hubert Hurkacz podczas turnieju ATP w Rotterdamie trafiał na niezwykle ambitnych rywali. W 1/16 finału reprezentant Polski zmierzył się z Czechem Jirim Lehecką. 22-latek co prawda w pierwszym secie nie zaprezentował się najlepiej, jednak w drugim secie pokazał wrocławianinowi, że nie zamierza poddać się bez walki i po tie-breaku doprowadził do remisu w setach. Ostatecznie jednak "Hubiemu" udało się wyjść zwycięsko z tego pojedynku - wygrał on bowiem 6:3, 6:7(9), 7:6(9).