Hubert Hurkacz zrównany z ziemią. Eksperci oczekują natychmiastowych zmian

Hubert Hurkacz w swojej karierze wielokrotnie zbierał dużo głosów krytyki za swoje bierne zachowanie na korcie oraz zbyt pasywną grę. Już dawno tenisowa społeczność wyciągnęła jeden prosty wniosek odnośnie gry Hurkacza i tego, co może mu dawać duże sukcesy. Nie ma żadnych wątpliwości, że Polak najgroźniejszy jest dla swoich rywali, gdy stawia na ofensywną taktykę i nieustanny atak, przejmowanie kontroli nad meczem i regularne wycieczki do siatki. Wtedy może pokonywać największych.

Hurkacz pod ścianą. Czas na radykalne zmiany?

Forma po Australian Open daleka jest jednak od tej, jaką widzieliśmy w Melbourne. Hurkacz nie dotarł do żadnego finału. Odpadał z poszczególnych turniejów z wyraźnie niżej notowanymi rywalami. Pojawiło się wobec tego wiele głosów krytyki, a do tego grona dołączył Karol Stopa. - Im szybciej skończymy głaskać Huberta po główce, tym lepiej. Denerwuje mnie, że w polskim tenisie niektórzy zakłamują rzeczywistość. Prywatnie myślą co innego, a publicznie na głos wypowiadają zupełnie odmienne poglądy - powiedział komentator Eurosportu w rozmowie z "WP SportoweFakty".

- Niech Huberta wreszcie szlag trafi. Niech zniszczy rakietę, niech nią rzuci, tak jak w starciu z Lehecką. Chciałbym, aby to wybrzmiało. Oczywiście nie chcę gloryfikować takich zachowań, bo jeśli ktoś robi z tego show, to źle. Jeżeli natomiast wynika to ze sportowej złości, uważam, że taki element jest potrzebny. Sygnalizuje brak obojętności i fakt, że tenisiście zależy, co ważne zwłaszcza w przypadku Huberta, o którym się od dawna mówi, że nie umie wyrażać emocji - dodał ceniony ekspert.