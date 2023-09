Hubert Hurkacz znokautowany. Padł, jak rażony piorunem. To musiało boleć

Hubert Hurkacz niedawno wrócił do rywalizacji po feralnym US Open 2023. Polski tenisista wspomógł naszą kadrę w walce z reprezentacją Barbadosu w ramach Pucharu Daviesa. Później na Hurkacza czekał duży zaszczyt. Tenisista urodzony we Wrocławiu bowiem został wytypowany do walki w prestiżowym turnieju towarzyskim, który nazywa się Laver Cup i niedawno, to tam żegnano Rogera Federera.