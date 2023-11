Hubert Hurkacz żegna się z Paryżem. We Francji zarobił imponującą sumkę

To już koniec. Hubert Hurkacz w ćwierćfinale turnieju ATP 1000 w Paryżu niespodziewanie wyeliminowany został przez Grigora Dimitrowa. Oznacza to, że szanse Polaka na kwalifikację do kończącego sezon turnieju ATP Finals zmalały praktycznie do zera. Wrocławianin do Turynu pojedzie jednak najprawdopodobniej w roli rezerwowego tenisisty. Nasz reprezentant z Francji wyjedzie jednak zadowolony, w ostatnich dniach zarobił bowiem spore pieniądze.