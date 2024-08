Hubert Hurkacz zamieścił wideo i się zaczęło. Dwuznaczna reakcja kibiców

Wimbledon okazał się dla Huberta Hurkacza tragiczny w skutkach. Polak musiał kreczować w drugiej rundzie po tym, jak wykonał wślizg, który doprowadził do kontuzji kolana. Przez długi czas nie było wiadomo, czy wrocławianin wystąpi na igrzyskach olimpijskich, a kiedy się wycofał, okazało się, że na igrzyska nie będzie mógł przez to pojechać Jan Zieliński, który miał grać z Hurkaczem w deblu i mógłby również zastąpić go w mikście z Igą Świątek. Ostatecznie przepisy nie pozwoliły na takie działanie.

Hubert Hurkacz wraca do gry

Kibice wściekli na Hurkacza

"A to nie zalecano mu powrotu na Australię? Żeby to się Hubertowi czkawką nie odbiło?" - zastanawiał się jeden z fanów. Zdaje się, że sztab medyczny wie, co robi, ale kibice tenisa mają co do tego sporo wątpliwości.