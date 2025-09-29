Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hubert Hurkacz zakończył sezon i ruszył na... pole. Polski tenisista tak dochodzi do zdrowia

Anna Dymarczyk

Hubert Hurkacz zakończył już w tym roku sezon tenisowy i skupił się na rekonwalescencji, by od 2026 roku być w pełni gotowym na kolejne czekające przed nim wyzwania. Polak spadł mocno w rankingu ATP, ale w tej chwili o wiele ważniejszy dla niego jest powrót do zdrowia. Nie samym leżeniem w łóżku i rehabilitacją żyje jednak człowiek. Hurkacz postanowił pochwalić się tym, jak spędza wolny czas.

Hubert Hurkacz tak spędza czas po zakończeniu sezonu
Hubert Hurkacz tak spędza czas po zakończeniu sezonuNICOLAS ECONOMOU/NurPhotoAFP

Hubert Hurkacz mierzy się z problemami, które narosły w ubiegłym sezonie. Wówczas w trakcie Wimbledonu nabawił się kontuzji kolana, której niedoleczenie sprawiało, że w turniejach nie grał na najwyższym poziomie i często musiał się z nich wycofywać z powodów zdrowotnych.

Hubert Hurkacz wypoczywa po sezonie

Dla Hurkacza sezon skończył się przed US Open. Polak nie wystąpił w zmaganiach w Nowym Jorku, wiedząc, że będzie to dla niego kolejna walka naznaczona ubiegłoroczną kontuzją. W związku z tym wrocławianin zakończył sezon i skupił się na tym, by dojść do pełni sił przed 2026 rokiem.

Hubert Hurkacz - Alex de Minaur. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Hurkacz postawił na aktywny wypoczynek. Chodziło jednak również o to, by nie obciążać za bardzo organizmu. Jedno z jego zdjęć pojawiło się w sieci. Wiadomo już, w jaki sposób wypoczywa po sezonie i co robi w wolnym czasie.

Hubert Hurkacz jak Casper Ruud

Okazało się, że jeden element łączy Hurkacza z Casperem Ruudem - jest to pasja do golfa. O ile Norweg jednak jest zawodnikiem półprofesjonalnym, o tyle "Hubi" wciąż aspiruje raczej do wypoczynku z golfem w tle.

Zdjęcie, które pojawiło się w sieci przedstawia Hurkacza przy dołku. Piękna pogoda sprzyjała grze. Hurkacz został sfotografowany i oznaczony przez niejakiego "Klimka". Zdaje się, że golfowa przygoda trwa póki co w najlepsze.

Grający w golfa mężczyzna na zielonym polu golfowym o zachodzie słońca, jasne światło słoneczne na horyzoncie i spokojna atmosfera przy pustej przestrzeni oraz odległych drzewach.
Hubert Hurkacz gra w golfaInstagram/hubihurkaczESP/Instagram

