Hubert Hurkacz zakończył sezon i ruszył na... pole. Polski tenisista tak dochodzi do zdrowia
Hubert Hurkacz zakończył już w tym roku sezon tenisowy i skupił się na rekonwalescencji, by od 2026 roku być w pełni gotowym na kolejne czekające przed nim wyzwania. Polak spadł mocno w rankingu ATP, ale w tej chwili o wiele ważniejszy dla niego jest powrót do zdrowia. Nie samym leżeniem w łóżku i rehabilitacją żyje jednak człowiek. Hurkacz postanowił pochwalić się tym, jak spędza wolny czas.
Hubert Hurkacz mierzy się z problemami, które narosły w ubiegłym sezonie. Wówczas w trakcie Wimbledonu nabawił się kontuzji kolana, której niedoleczenie sprawiało, że w turniejach nie grał na najwyższym poziomie i często musiał się z nich wycofywać z powodów zdrowotnych.
Hubert Hurkacz wypoczywa po sezonie
Dla Hurkacza sezon skończył się przed US Open. Polak nie wystąpił w zmaganiach w Nowym Jorku, wiedząc, że będzie to dla niego kolejna walka naznaczona ubiegłoroczną kontuzją. W związku z tym wrocławianin zakończył sezon i skupił się na tym, by dojść do pełni sił przed 2026 rokiem.
Hurkacz postawił na aktywny wypoczynek. Chodziło jednak również o to, by nie obciążać za bardzo organizmu. Jedno z jego zdjęć pojawiło się w sieci. Wiadomo już, w jaki sposób wypoczywa po sezonie i co robi w wolnym czasie.
Hubert Hurkacz jak Casper Ruud
Okazało się, że jeden element łączy Hurkacza z Casperem Ruudem - jest to pasja do golfa. O ile Norweg jednak jest zawodnikiem półprofesjonalnym, o tyle "Hubi" wciąż aspiruje raczej do wypoczynku z golfem w tle.
Zdjęcie, które pojawiło się w sieci przedstawia Hurkacza przy dołku. Piękna pogoda sprzyjała grze. Hurkacz został sfotografowany i oznaczony przez niejakiego "Klimka". Zdaje się, że golfowa przygoda trwa póki co w najlepsze.