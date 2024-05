Hubert Hurkacz zagrał koncert, popisowy drugi set. Polak czeka na rywala

Do tego sezonu Hubert Hurkacz wspomnienia z rywalizacją na mączce miał naprawdę słabe. Polak był raczej kojarzony z porażkami na tej nawierzchni ze zdecydowanie niżej notowanymi tenisistami. Ten sezon nasz zawodnik rozpoczął naprawdę dobrze, bo w turnieju rangi Wielkiego Szlema, a więc Australian Open zaprezentował się bardzo dobrze. Tam Hurkacz dotarł aż do półfinału, gdzie po pięciosetowej batalii musiał uznać wyższość utytułowanego Daniła Miedwiediewa.

Hurkacz gra dalej. Argentyńczyk pokonany

W tym przypadku już na pewno to nasz zawodnik był faworytem, ale należało się spodziewać wyrównanego spotkania. Dokładnie taki właśnie był pierwszy set. Obaj panowie mieli łącznie zaledwie jedną szansę na przełamanie, ale na całe szczęście nie została ona wykorzystana, bo to Argentyńczyk mógł zabrać podanie Hurkaczowi już w pierwszym gemie. Tak się jednak nie stało, więc dobrnęliśmy do tie-breaka, w którym wrocławianin udowodnił swoją wyższość, wygrywając do siedmiu.