Hubert Hurkacz w poniedziałek (24.06) został siódmym tenisistą na świecie. Warto zaznaczyć, że dla reprezentanta Polski to najwyższe miejsce w karierze . Przed nim teraz wielkoszlemowy Wimbledon. Z imprezą w Anglii nasz zawodnik ma dobre wspomnienia, bowiem kilka lat temu pokonał utytułowanego Rogera Federera 6:3, 7:6(4), 6:0 w ćwierćfinale i tym samym zniszczył marzenia Szwajcara o dobrym wyniku. A to nie koniec, bowiem później wspomniany Federer mierzył się z problemami zdrowotnymi. Operacje nie pozwoliły mu na dalszą grę na najwyższym poziomie. Z kolei dla "Hubiego" zwycięstwo ze sportowcem było ważnym momentem w jego karierze.

"Byłem wtedy całkiem pewny swojej gry. Wiedziałem, że gram dobry tenis na Wimbledonie , a zwłaszcza po pokonaniu Daniiła Miedwiediewa w pięciu setach. Poczułem, że jestem w dobrym miejscu, starałem się dać z siebie wszystko i rywalizować. To było stresujące, ale także bardzo ekscytujące. Kiedy byłem dzieckiem, zawsze podziwiałem Rogera, był moim idolem" - wyznał 27-latek w rozmowie z "The Guardian".

We wspomnianym wywiadzie nasz reprezentant odniósł się również do liderki kobiecego touru. Nie szczędził ciepłych słów pod adresem Polki.

Hubert Hurkacz nie owijał w bawełnę w sprawie Igi Świątek. To mówi samo za siebie

Przed kolejnymi rozgrywkami głos w mediach zabrał nasz tenisista, który zdradził dziennikarzom "The Guardian", że jest wdzięczny za to, że obecnie cała uwaga skupia się wokół podopiecznej Tomasza Wiktorowskiego. Dzięki temu może w spokoju przygotowywać się najpierw do wielkoszlemowego Wimbledonu, a później do igrzysk.