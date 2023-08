Hubert Hurkacz wraca na właściwe tory? Świetny mecz na początek w Toronto

Dobry mecz Hurkacza, szczególnie w pierwszym secie. W drugim jednak nawet wtedy kiedy oddał inicjatywę wrócił do gry, a tie-break rozegrał po mistrzowsku. Po nieudanym początku US Swing i przegranej w pierwszej rundzie w Waszyngtonie z Michaelem Mmochem Polak wraca na właściwe tory. A to niezwykle ważny turniej dla 26-letniego wrocławianina. Broni aż 590 punktów z ubiegłego roku zdobytych za finał w Montrealu.

Ekspresowe tempo Hurkacza w pierwszym secie

43. tie-break Hurkacza w tym sezonie

W dalszym ciągu nie był to pojedynek długich wymian, ale raczej szybkich i zdecydowanych uderzeń. Wśród nich było wiele wyjątkowych, a Bublik nie byłby sobą, gdyby nie zaserwował "od dołu". Hurkacz również tak jak to on ma w zwyczaju, musiał rozegrać w swoim meczu tie-breaka - 43-ego w tym sezonie. Wygrał bezdyskusyjnie. Zaczął od prowadzenia 6:0 i dopiero wtedy stracił dwa punkty. Ostatni zdobył po efektownym smeczu. Było to 22. zwycięstwo Hurkacza w tie-breaku w tym roku.