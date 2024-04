Hubert Hurkacz walczy o tytuł w Monte Carlo. Znamy godzinę kolejnego meczu

Być może właśnie przełamał "klątwę". Sezon na tej nawierzchni Polak rozpoczął od wyjazdu do Portugalii, gdzie wystartował w nieco słabiej obsadzonym turnieju w Estoril. Tam nasz zawodnik rozstawiony był z numerem dwa. Wyżej w rankingu plasował się jedynie Casper Ruud. Norweg uznawany jest wręcz za specjalistę od gry na tej nawierzchni, co jest dużym przeciwieństwem do sympatii Hurkacza do tego rodzaju kortów. Niespodziewanie jednak to Polak dotarł dalej w tym turnieju.

