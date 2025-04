Hubert Hurkacz w trudnej sytuacji. Tak źle nie było już dawno

Hubert Hurkacz w trudnej sytuacji

Triumfalny pochód, który Hurkacz zaliczył w 2021 roku miał się ku końcowi. Teraz kibice mogą zobaczyć odbicie sytuacji sprzed czterech lat, tylko zamiast piąć się ku wyższym wynikom, wrocławianin spadł o parę dobrych miejsc w rankingu. W marcu 2021 roku Hurkacz był 37. w rankingu, teraz, w 2025 roku, spadł o cztery pozycje - z 22. miejsca na 26. Pytanie brzmi, czy kontuzje pozwolą mu na to, by zagrał w kolejnych ważnych turniejach.

Hubert Hurkacz nie zagra w Monte Carlo

Na początku roku Hurkacz stracił punkty z ubiegłorocznego turnieju w ATP 250 w Estoril, który wygrał . W 2024 roku w Monte Carlo dotarł do 1/8 finału. Te straty doprowadziły do kolejnych spadków, bo Polak nie mógł wziąć udziału w żadnych rozgrywkach.

Pytanie brzmi, czy uraz pleców wykluczy go w ogóle z sezonu na mączce. Następny ważny turniej po Monte Carlo to zawody rangi 500 w Monachium. Mają one rozpocząć się 14 kwietnia. Teraz wszystko zależy od zdrowia Hurkacza i jego gotowości do gry.