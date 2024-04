Hubert Hurkacz w Portugalii, a tu takie wieści z Monte Carlo. Los nie oszczędził Polaka

Jak się okazuje, awans do najlepszej "4" już teraz jest najlepszym wynikiem 27-latka na kortach ziemnych w głównym cyklu ATP. Wcześniej ani razu nie znalazł się w półfinale takiego turnieju na mączce. W sobotę będzie miał szansę, by po raz pierwszy znaleźć się w finale. O godz. 16:00 czasu polskiego wyjdzie na główny obiekt w Estoril, by zmierzyć się z Cristianem Garinem .

Chociaż turniej w Portugalii potrwa do niedzieli, to Hurkacz już poznał swoich potencjalnych rywali w kolejnych zmaganiach, które odbędą się w Monte Carlo. Dla Huberta będzie to wyjątkowa impreza, bowiem od kilku lat jest rezydentem Księstwa Monako. Można w pewnym sensie powiedzieć, że to dla niego "domowy" turniej. Tym bardziej, że często trenuje na tych obiektach.