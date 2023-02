Hubert Hurkacz nie miał najlepszego początku w swoim pierwszym meczu w czasie turnieju w Marsylii - starcie ze Szwajcarem Leandro Riedim rozpoczął bowiem od przegranego 4:6 pierwszego seta. Następnie potem nasz reprezentant szybko się otrząsnął i wygrał dwie kolejne odsłony starcia 6:3, 6:2, pieczętując swój awans do ćwierćfinału .

ATP Marsylia. Hubert Hurkacz - Mikael Ymer: Przebieg pierwszego seta

Potyczka Hurkacz - Ymer rozpoczęła się 24 lutego o godz. 14.40 - i wrocławianin zaliczył mały "falstart", trafiając przy walce o pierwszy punkt w siatkę. Wkrótce jednak zachęcił publikę do żywej reakcji, pokazując pięknego asa serwisowego.

Ostatecznie pierwszy gem padł łupem Ymera po zaciętej walce na przewagi - co ważne, Szwed już na samym początku dokonał pierwszego przełamania. Na szczęście po tym lekkim potknięciu Polak szybko się otrząsnął i - choć nie przyszło mu to przesadnie łatwo, to najpierw wyrównał stan rywalizacji, a potem wyszedł po raz pierwszy na prowadzenie w mini-potyczkach.