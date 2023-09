Hubert Hurkacz w opałach w drugim secie. Barbados nie taki słaby

Długo trzeba był czekać na powrót Hurkacza do reprezentacji. Ostatni raz zagrał we wrześniu 2019 roku. Był wtedy tenisistą mało znanym na świecie i w Polsce. Od tego czasu zrobił niesamowity postęp. Był dziewiąty w rankingu najlepszych tenisistów, grał w półfinale Wimbledonu, wygrał sześć turniejów ATP. Dobrze jest zobaczyć tej klasy zawodnika w kraju.

Co za otwarcie. Pierwszy set trwał 18 minut

Tę ogromną różnicę widać było w pierwszym secie. Wrocławianin przystąpił do niego wyluzowany, pewny siebie. Tenisista z Barbadosu był wyraźnie wystraszony i spięty. Wynik tej fazy spotkania oddaje najlepiej dominację Hurkacza. Set trwał zaledwie 18 minut. Polak stracił tylko pięć punktów. Marshall nie miał szans - co oczywiste - przy gemach serwisowych Hurkacza (zdobył jeden punkt), ale kompletnie gubił się przy własnym podaniu. Popełnił cztery podwójne błędy serwisowe.

Niespodziewany przebieg drugiego seta. Zawodnik z Barbadosu pogroził Hurkaczowi

Marshall zrobił to. Wyrównał na 1:1. Z ulgą wykrzyczał: "Come on". Potem jednak zaskakiwał z minuty na minutę. W czwartym gemie po długiej walce dał się przełamać, potem przegrywał 1:4, ale od tego momentu wygrał trzy gemy z rzędu. To nie był już ten zagubiony zawodnik z pierwszego seta. Wygrany gem ewidentnie dodał mu skrzydeł.