Hubert Hurkacz w Nowym Jorku, a tu nagła wiadomość z kraju. Polak rezygnuje z występu

W lutym polscy tenisiści pokonali rywali z Uzbekistanu, dzięki czemu zapewnili sobie prawo do gry w Grupie Światowej I Pucharu Davisa. Niebawem Biało-Czerwonych czeka trudne starcie z Koreą Południową, a w czwartek kapitan Mariusz Fyrstenberg opublikował wstępne powołania na to wydarzenie. Największym echem odbiła się decyzja w sprawie najlepszego polskiego gracza - Huberta Hurkacza, który wciąż nie wrócił do najwyższej formy po poważnej kontuzji kolana.