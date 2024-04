Hubert Hurkacz w finale, ale co się stało w rankingu. Znakomita wiadomość dla Polaka

Dla Huberta Hurkacza turniej w Estoril okazuje się przełomem w dotychczasowej rywalizacji na kortach o nawierzchni ziemnej w głównym cyklu ATP. Do tej pory nigdy nie zdołał osiągnąć półfinału, a tymczasem w Portugalii zapewnił sobie już co najmniej tytuł finalisty zmagań. Nie było o to jednak łatwo. Chociaż ranking sugerował, że reprezentant Polski ma wyraźną przewagę nad swoimi przeciwnikami, to wrocławianin trafił na tenisistów, którzy dobrze czują się na mączce. W dodatku on sam miał różne wspomnienia z tą nawierzchnią.

