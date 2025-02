Hubert Hurkacz w ćwierćfinale, rewelacja sezonu za burtą. Polak złamał magiczną barierę

Hubert Hurkacz przystępował do tegorocznej rywalizacji w ATP 500 w Rotterdamie z nadzieją, że w końcu uda mu się dotrzeć dalej niż do drugiej rundy zmagań. Polak jeszcze nigdy nie zameldował się w ćwierćfinale ABN AMRO Open. Poprzednie cztery starty kończył na 1/8 finału. Tym razem chciał przerwać tę niechlubną passę. Turniej w Holandii rozpoczął w bardzo dobrym stylu, od zwycięstwa 6:3, 6:2 w starciu z Flavio Cobollim . Wrocławianin zagrał ofensywny tenis i wykorzystał wszystkie mankamenty w grze Włocha.

Prawdziwy test dla naszego reprezentanta miał jednak nadejść w środowy wieczór, gdy przyszło mu się zmierzyć z Jirim Lehecką. Czech zanotował imponujący początek sezonu 2025. Wygrał imprezę rangi "250" w Brisbane , a podczas Australian Open dotarł do czwartej rundy, gdzie wyeliminował go Novak Djoković. Rozgrywki w Rotterdamie rozpoczął od zwycięstwa z Alexeiem Popyrinem 7:5, 6:2.

Hurkacz i Lehecka mierzyli się ze sobą dotychczas tylko raz. I co ciekawe - ich jedyne starcie miało miejsce właśnie w Rotterdamie. Przed rokiem panowie zafundowali sobie prawdziwy thriller, który zakończył się wygraną Huberta. Wówczas Polak obronił trzy meczbole i pokonał rywala 6:3, 6:7(9), 7:6(9) . Dwanaście miesięcy temu faworytem spotkania był wrocławianin. Teraz więcej szans dawano Czechowi.

Hubert Hurkacz w ćwierćfinale ATP w Rotterdamie. Rywal nie dokończył meczu

W kolejnych minutach wróciliśmy do obrazu z początku pojedynku. W dziewiątym rozdaniu, zaraz po jednym z zagrań, Jiri złapał się za lewe udo, jakby coś sobie naciągnął. Mimo to nie korzystał z żadnej przerwy medycznej i normalnie kontynuował grę. Podczas dziesiątego gema Czech miał dobrą okazję, by wywalczyć sobie piłkę setową. Przy stanie 30-30 miał przewagę sytuacyjną w wymianie, ale popełnił mały błąd. Później Polak zgarnął kolejną akcję i zrobiło się 5:5.