Hubert Hurkacz sensacyjnie przegrywa w Estoril

Dla wrocławianina był to pierwszy mecz tournée po USA, gdzie w Indian Wells i Miami wygrał tylko po jednym meczu. Do Estoril zgłosił się w ostatniej chwili. W Portugalii chciał nadrobić stracony czas, zaaklimatyzować się do nowych warunków i przygotować do najważniejszych turniejów na mączce w: Monte Carlo, Barcelonie, Madrycie, Rzymie i Paryżu (Roland Garros).