Hubert Hurkacz ryzykował swoje zdrowie. Było bardzo niebezpiecznie [WIDEO]

Hubert Hurkacz jest jednym z tych tenisistów, którzy poza samym wygrywanie lubią dawać kibicom na trybunach trochę pięknej gry. Ta powiązana jest często z niestandardowymi zagraniami, na które większość tenisistów by się nie zdecydowała. Zdarzało się, że Hurkacz odbijał piłkę gdzieś, rzucając się tuż za siatkę, aby zagrać bardzo precyzyjnego woleja. Takie rzeczy działy się głównie na trawie, która jest zwyczajnie najbezpieczniejszą z nawierzchni do tego typu zachowań.

Polak jest także takim zawodnikiem, który nie odpuszcza żadnej piłki i gdy tylko widzi cień szansy na zdobycie punktu, robi wszystko, aby osiągnąć ten cel. Do tego wykorzystuje swoją ponadprzeciętną gibkość, szybkość w ruchu przód-tył oraz prawo-lewo. Właściwie w aspektach związanych z przygotowaniem fizycznym, nasz zawodnik jest w absolutnej światowej czołówce i pokazuje to właściwie w każdym spotkaniu. Także, jeśli chodzi o kwestię kondycji, która potrzebna jest przy długich meczach.

Hurkacz mógł sobie zrobić krzywdę. Niebezpieczna sytuacja

W starciu ćwierćfinału turnieju ATP 500 w Dubaju Polak miał właśnie okazję pokazać wszystkie te swoje cechy i udało mu się to tylko połowicznie, choć ostatecznie najważniejsze jest to, że sytuacja, która mu się przydarzyła nie zakończyła się żadną kontuzją. Całe zdarzenie z udziałem Huberta Hurkacz i... ławki do odpoczynku, stojącej obok pola do gry miało miejsce już w tie-breaku drugiego seta, więc jasne było, że Hurkacz na pewno tej trudnej piłki zagranej przez Humberta nie odpuści.