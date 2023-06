Hubert Hurkacz rozpoczął sezon na trawie. Nie było łatwo

Watanuki to obecnie 121. zawodnik na świecie, bez większych sukcesów w cyklu. Występuje głównie w challengerach, turniejach drugiej kategorii. W pierwszej rundzie w Stuttgarcie pokonał Hiszpana Feliciano Lopeza 7:6 (5), 6:3. Polak jako rozstawiony miał wolny los.

Jedno przełamanie dało Wataunkiemu seta

Pierwszy set, mimo że zawodnicy rozegrali w nim 10. gemów , trwał tylko 35 minut . Nie było długich wymian, akcje kończyły się szybko - tak jak na trawie zazwyczaj bywa. Długo wydawało się, że przewagę ma Hurkacz. Pewnie wygrywał swój serwis. To on pierwszy miał break pointy - w czwartym i szóstym gemie. Obu nie wykorzystał.

Tie-break pod dyktando Hurkacza, ale w końcówce chwila niepokoju

Wrocławianin drugiego seta rozpoczął z pewnymi problemami. Wciąż nie mógł złapać odpowiedniego rytmu, wykorzystać swoich atutów. Miał jednak też wymagającego rywala. Co prawda łatwo wygrał gem przy własnym podaniu, ale kolejnego przegrał bez punktu. Japończyk wciąż dobrze serwował. W trzecim Hurkacz dwukrotnie bronił się przed przełamaniem.

Potem jednak mecz bardzo się wyrównał. Nie było w nim już zwrotów akcji, toczył się według scenariusza - podający wygrywa . Doszło do tie-breaku, już 33. w tym sezonie dla polskiego tenisisty. Półfinalista Wimbledonu z 2021 roku od początku zyskał delikatną przewagę, ale też potrafił dać odrobić straty przeciwnikowi. Mimo że prowadził 4:1, a potem 5:3 Wataunki doprowadził do wyrównania 5:5. Dwa ostatnie punkty zdobył Hurkacz.

Nerwowa końcówka meczu

Do końca był to mecz wyrównany. Obaj zawodnicy solidnie serwowali, pilnowali gemów przy własnym podaniu. W trzecim secie bliżej przełamania rywala był jednak Hurkacz. Nie wykorzystał na to trzech okazji, w tym jednej w końcówce spotkania w 11. gemie.