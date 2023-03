Hubert Hurkacz przegrywa w Indian Wells. Najgorszy wynik w tym turnieju w karierze

Wynik nie jest do końca zaskakujący. Paul należy do najlepszych zawodników tego sezonu. Jest piąty w rankingu ATP Race, uwzględniającym tylko wyniki z 2023 roku. Był w półfinale Australian Open, wystąpił w finale w Acapulco. Z Hurkaczem wygrał zasłużenie.

W pierwszym secie skuteczny finisz Hurkacza

Grający zazwyczaj szybko i bezkompromisowo Paul nie mógł znaleźć swojego rytmu. W pierwszych pięciu gemach popełnił aż 10 niewymuszonych błędów przy jednym Polaka. Nie wróżyło mu to dobrego wyniku.

Do stanu 5:4 obaj tenisiści solidnie serwowali i gemy kończyły się bez przewag. Przełom nastąpił w dziesiątym. Hurkacz stanął przed szansą przełamania serwisu Paula i wygrania seta. Wykorzystał ją.

4:0 dla Paula na początek drugiego seta. Co się stało z Polakiem?

Nic nie zapowiadało gwałtownej zmiany. Ta jednak nastąpiła w drugim secie. Zaczął go świetnie Paul. Prowadził 4:0. Przy swoim serwisie nie stracił nawet punktu.

Nieszczęsny siódmy gem trzeciego seta

Natychmiast miał szansę, by wyrównać. Wypracował trzy przewagi w kolejnym - bardzo zaciętym - gemie. To było blisko 10 minut zaciętej, heroicznej walki z obu stron. Najdłuższy gem w meczu. Paul obronił się, był nadal na zwycięskiej ścieżce. Prowadził 5:3.

Najgorszy wynik Hurkacza w Indian Wells

Hurkacz nie podtrzymał dobrą passy w Indian Wells. Do tej pory to był jeden z jego ulubionych turniejów. Na kalifornijskiej pustyni grał po raz czwarty. W każdym z dotychczasowych występów wygrał co najmniej dwa mecze. Dwa razy był w ćwierćfinałach, w których uległ Rogerowi Federerowi (2019) i Grigorowi Dimitrowowi (2021).