Hubert Hurkacz przed życiową szansą. Brakuje już naprawdę niewiele

Hubert Hurkacz z życiowym sukcesem

Hubert Hurkacz dokonał czegoś, co jeszcze nigdy mu się nie udało. Dzięki zwycięstwie nad Shapovalovem wrocławianin zdobył cenne punkty w rankingu ATP. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to po Rolandzie Garrosie Polak będzie zajmował już nie 8., a 7. miejsce w rankingu. To byłaby jego najwyższa pozycja w życiu. W rankingu "na żywo" widać, że nad ósmym zawodnikiem ma przewagę 350 punktów.