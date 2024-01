Hubert Hurkacz oszczędził dużo sił. Łatwe zwycięstwo Polaka

Hurkacz mógł się bać, ale z dużej chmury mały deszcz

Hurkacz miał prawo czuć pewne obawy przed tym spotkaniem. Grał przeciw nieobliczalnemu rywalowi, do tego Australijczykowi. W pierwszych rundach, często uważanych przez zawodników za najtrudniejsze, miewał kłopoty. Niespodziewanie przecież odpadł już po pierwszym spotkaniu w Wimbledonie w 2022 roku (porażka z Alejandro Davidovich Fokiną), czy rok wcześniej w Roland Garrosie (pokonał go Botic van de Zandschulp) i Australian Open (przegrał z Mikaelem Ymerem). Wrocławianin nie daje tej pewności co Iga Świątek, która lubi grać na początku turniejów i pewnie wygrywa takie spotkania.