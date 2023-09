Hubert Hurkacz opływa w luksusach. Pokazał "cacko" warte miliony [WIDEO]

Novak Djoković powitany przez tłum po zwycięstwie w US Open. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Na wtorkowej sesji treningowej pojawił się Hubert Hurkacz. Tenisista z Wrocławia niemal od razu ściągnął na siebie całą uwagę. Na miejsce dotarł bowiem w wielkim stylu, a konkretnie za kierownicą luksusowego auta marki McLaren . 26-latek już od dłuższego czasu jest ambasadorem tej marki. Nikogo nie powinno to jednak dziwić - Hurkacz słynie bowiem z miłości do szybkich samochodów i jest ogromnym fanem Formuły 1.

Pomarańczowy samochód, na który postawił Hubert Hurkacz to prawdopodobnie model McLaren Artura, a więc hybryda Plug-In, posiadająca trzylitrowy silnik V6 o mocy 680 KM oraz układ hybrydowy o mocny 95 KM.. Do 100 km/h to "cacko" rozpędza się w zaledwie trzy sekundy i osiąga prędkość maksymalną 330 km/h. Cena tego samochodu to około 1,5 mln złotych.