Piorunujący początek Huberta Hurkacza

Nagle niespodziewany scenariusz napisał się w piątym gemie, przy serwisie Hurkacza. Nasz as przegrywał już 15:40, by doprowadzić do remisu, ale Szewczenko poczuł wielką szansę i odrobił część strat w tym spotkaniu. W decydujące akcji popisał się świetnym forhendem z głębi kortu , wzdłuż linii bocznej, którym zaskoczył Hurkacza.

Jedna wpadka i ekspresowa odpowiedź Hurkacza. Szewczenko bez szans

Jeśli odrabiać straty, to natychmiast i nasz reprezentant popisał się swoistym hat-trickiem, po raz trzeci z rzędu przełamując przeciwnika. A po chwili, jakby podrażniony, pokazał swoją serwisową broń , wygrywając gema do zera i cały pierwszy set 6:1.

Hurkacz miał aż trzy piłki na przełamanie, z których wykorzystał tą drugą, wychodząc na prowadzenie 3:2. Autostrada do powiększania przewagi w jednej chwili się zwęziła, bo Polak nie dał sobie przewagi na polu serwisowym. Szewczenko kłuł rywala, wykorzystując szansę do wymian , w efekcie czego zapewnił sobie dwa powrotne break-pointy. I wykorzystał już pierwszy z nich. Odpowiedź ósmego tenisisty świata znów była wymarzona, bowiem od razu odgryzł się odrobionym przełamaniem , prowadząc 4:3.

Duże emocje na finiszu drugiego seta. Niewykorzystane pierwsze piłki meczowe

Zupełnie inaczej liczby w tym elemencie wyglądały po stronie Polaka, co w wielkim stylu udowodnił w kolejnym gemie, wygrywając go do zera. Po 58 minutach mieliśmy dwa meczbole dla naszego asa, ale w końcówce dziewiątego gema było wiele emocji i zwrotów akcji. Hurkacz nie wykorzystał wielkiej szansy na decydujące o losach meczu przełamanie i nowymi piłkami wziął sprawy w swoje ręce. Dopiero wtedy zamknął to spotkanie, generalnie rozgrywając bardzo dobry mecz.