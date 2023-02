Hubert Hurkacz od zwycięstwa rozpoczął ATP 250 w Marsylii

Asy nie pomogły. Przegrany pierwszy set

Riedi zaskoczył Polaka tuż po rozpoczęciu spotkania. Na sam początek pokonał go w gemie serwisowym. Niespodziewane było również to, że do samego końca seta utrzymał tę przewagę. Bronił co prawda break pointa w drugim gemie, a potem w czwartym i ósmym, ale za każdym razem uniknął straty gema przy własnym podaniu. Przed przełamaniem obronił się pięć razy.