Hubert Hurkacz obrał zaskakujący kierunek. Można pozazdrościć widoków

Co ciekawe, wrocławianin zakończył zmagania z dorobkiem aż 1055 asów, a w październiku dopisał na swoje konto kolejny wielki sukces, bowiem po raz siódmy triumfował w zawodach ATP. "Hubi" okazał się najlepszy w turnieju Masters 1000 w Szanghaju . W decydującej batalii pokonał reprezentanta Rosji Andrija Rublowa 6:3, 3:6. 7:6(8) i otworzył sobie drogą do prestiżowych zawodów we Włoszech. Po swoim ostatnim meczu z Djokoviciem w tym sezonie tenisista wysłał wiadomość do kibiców.