Hubert Hurkacz ominął igrzyska, a tu taki wpis Craiga Boyntona. Pochwalił się krążkiem olimpijskim

Matt Ebden w Paryżu wywołał niemałe zamieszanie. Specjalizujący się w grze podwójnej Australijczyk bowiem zgłosił się także do turnieju olimpijskiego singlistów. Jak się później okazało... zrobił to jedynie "dla zabawy". Rozwścieczyło to m.in. Novaka Djokovicia, który z 36-latkiem zmierzył się w pierwszej rundzie. Serb przyznał, że jego rywal niepotrzebnie “zabrał" miejsce zawodnikom, którzy bardziej zasługiwali na walkę o olimpijskie medale w singlu. "Było wielu singlistów, którzy zasługiwali tutaj na swoją szansę. Mogli zostać wezwani, na pewno by nie odmówili. Nie pojmuję, dlaczego tak się nie stało" - grzmiał po zakończeniu starcia z reprezentantem Australii.