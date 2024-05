Hubert Hurkacz nie może narzekać na brak luksusów. W Monako żyje jak w bajce

Hubert Hurkacz od dłuższego już czasu zaliczany jest do grona najlepszych tenisistów świata. Polak z miesiąca na miesiąc radzi sobie coraz lepiej na arenach międzynarodowych. W tym roku nasz tenisista sprawił niemałą sensację podczas Australian Open. W Melbourne 27-latek dotarł aż do ćwierćfinału imprezy wielkoszlemowej. Na tym etapie rywalizacji musiał on jednak uznać wyższość Rosjanina Daniiła Miedwiediewa, który po pięciosetowej batalii pokonał Polaka 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Dzięki znakomitym występom na korcie na konto Huberta Hurkacza regularnie wpływają duże sumy pieniędzy. Według informacji, które znaleźć można na oficjalnej stronie ATP, Polak w całej swojej karierze z nagród turniejowych zarobił już około 15 mln dolarów. Do majątku wrocławianina należy jednak dodać jeszcze pieniądze zarobione m.in. na różnego rodzaju umowach sponsorskich. Nic więc dziwnego, że dziewiąta rakieta świata może pozwolić sobie na życie w luksusach . I to poza granicami naszego kraju.

Tak wygląda życie Huberta Hurkacza w Monako

Kilka lat temu - a dokładniej w 2021 roku - Hubert Hurkacz zdecydował się na przeprowadzkę do jednego z najbogatszych państw w Europie - Monako . Polski tenisista mieszka w Monte Carlo , a więc wystawnej dzielnicy, która znana jest przede wszystkim z luksusowych rezydencji, przystani jachtowych, czy eleganckiego kasyna. Nasz reprezentant miasto to wybrał jednak nie bez powodu. Fani sportu bowiem Monte Carlo znają doskonale ze względu na wyścigi Formuły 1 oraz turnieje tenisowe. Hurkacz zatem, jako ogromny fan F1 i tenisa, nie może narzekać na brak atrakcji.

Główny powód, dla którego Hubert Hurkacz zdecydował się na opuszczenie ojczyzny i przeprowadzkę do Monako, to idealne wręcz warunki dla tenisistów. Zawodnicy mogą bowiem korzystać z kortów należących do lokalnego klubu tenisowego, który może pochwalić się świetną infrastrukturą. Ponadto w Monte Carlo bardzo łatwo można znaleźć sobie sparingpartnera - w organizacji wspólnych treningów pomagają bowiem pracownicy biura ATP, którzy mają dostęp do informacji na temat tego, którzy zawodnicy przebywają obecnie w Monako.