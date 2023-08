Hubert Hurkacz nie mógł się powstrzymać od śmiechu. Zabawna wpadka Polaka

Hubert Hurkacz bierze obecnie udział w turnieju singlowym ATP 1000 w Cincinnati. Polski gwiazdor bez problemu przebrnął przez pierwsze rundy rywalizacji, pokonując Thanasiego Kokkinakisa i obrońcę tytułu Bornę Coricia . W trzeciej rundzie wrocławianin stanął do walki ze świetnie radzącym sobie w tym sezonie Grekiem Stefanosem Tsitsipasem . Nasz tenisista choć nie był w tym przypadku stawiany w roli faworyta, dał niezły popis na korcie i po dwusetowej walce zameldował się w ćwierćfinale imprezy w Cincinnati.

Co za zagranie Huberta Hurkacza, aż się uśmiechnął. "Arcydzieło!" WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Po wygranym meczu Hubert Hurkacz podszedł do kamery, gdzie otrzymał flamaster, by móc przekazać kibicom jakąś wiadomość. 26-latek niemal od razu chwycił za marker, niestety nie wszystko poszło jednak po jego myśli. Flamaster bowiem postanowił zrobić psikusa polskiemu tenisiście i nie za bardzo chciał współpracować. W efekcie napis "Let's go" ("Jazda" - przyp. red.), który "Hubi" zostawił na szybce zamontowanej w kamerze był bardzo niewyraźny.