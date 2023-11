Hubert Hurkacz nie dał rady, ale Novak Djoković żyje teraz w strachu

No i namieszał Hubert Hurkacz w swoim jedynym meczu w ATP Finals w Turynie. Polak nie zdołał co prawda pokonać Novaka Djokovicia, ale wygrał seta, który może drogo kosztować Serba. Trwający nieco ponad dwie godziny- bardzo emocjonujący mecz - zakończył się zwycięstwem lidera rankingu 7:6 (1), 4:6, 6:1. Wieczorem odbędzie się spotkanie Jannik Sinner - Holger Rune, które może pozbawić Djokovicia awansu do półfinału.