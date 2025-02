We wtorek organizacja ATP poinformowała o nagrodzie, która trafiła na konto Huberta Hurkacza. Polak zwyciężył głosami kibiców w kategorii "Hot shot of the month", jako autor najlepszego zagrania w styczniu 2025 roku na męskich kortach. Wszystko za sprawą uderzenia, jakim popisał się w meczu z Taylorem Fritzem podczas turnieju United Cup.