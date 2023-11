Hubert Hurkacz może zdecydować o losach Novaka Djokovicia

Co za spektakl! Co za walka! Trzy godziny 9 minut wspaniałego tenisa. Znakomity popis dali Novak Djoković i Jannik Sinner w drugim meczu fazy grupowej ATP Finals w Turynie. Sensacja wisiała w powietrzu. Serb był o krok od porażki 0:2. Byłby wtedy prawie poza turniejem. Przegrał jednak 5:7, 7:6 (5), 6:7 (2). Losy awansu rozstrzygną się w czwartek. Wielką rolę ma do odegrania Hubert Hurkacz, który zagra właśnie z Serbem.