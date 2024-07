Hubert Hurkacz może odetchnąć z ulgą. Co za nowiny, duże zaskoczenie

Casper Ruud przybył do Bastad na turniej ATP rangi 250, znany też jako Swedish Open, z wielkimi nadziejami - rok wcześniej był przecież finalistą tych zmagań. Jego marzenia o tym, by w bieżącym sezonie nie tylko dotrzeć do tego samego punktu, ale i sięgnąć po trofeum, zostały jednak prędko rozwiane - Norweg uległ już w drugiej rundzie Thiago Monteiro i jest to istotna informacja dla... Huberta Hurkacza.